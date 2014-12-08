版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 15:09 BJT

表格：德国10月工业生产较前月微升0.2%，9月修正为增长1.1%

路透柏林12月8日 - 德国经济部周一公布，10月工业生产较前月增长
0.2%，9月修正为增长1.1%。
   
    以下为详细数据(经季节调整):
    
    工业订单               14年10月      14年0月     
    较上月(%)                 +0.2        +1.1
    指数(2010年为基期)       107.3       107.1
    
    路透访问的分析师平均预计，10月工业生产较前月增长0.3%，预估区
间为下滑1.0%至增长1.0%之间。(完)
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐