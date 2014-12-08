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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:22 BJT

表格：瑞士10月零售销售较上年同期上升0.3%

路透苏黎世12月8日 - 瑞士联邦统计局周一公布，10月实质零售销售较上年同期上升0.3%。经季节调整的10月零售销售较前月持平。

经通胀调整年变动率

10月　　　 　9月

总计 0.3 0.5

扣除燃料的销售 0.4 0.8

食品、饮料和烟草 1.3 0.2

非食品销售 0.1 1.2(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
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