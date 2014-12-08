欧元区数据：12月SENTIX投资者信心指数大幅上升，远优于市场预期

本次增长受助于投资者预期指数从11月的负2.0升至正12.0，创该指数12年历史中第三大增幅。

欧洲央行总裁德拉吉上周称，央行将在明年初决定是否采取进一步措施振兴欧元区经济。

“他事实上宣布了全面购买证券，这可能是投资者未来六个月预期如此大幅改善的主要原因，”Sentix称。

Sentix调查显示，投资者对经济现况的看法在12月好转，但仍处于负值。

德国经济分项指数从11月的正9.8大增至正19.6。Sentix指出，欧元疲弱有利于传统出口国德国，而消费者和企业正受益于油价下滑。(完) (编译/审校 徐文焰/朱晓军/艾茂林)