日本债市：公债价格走低，受美国就业数据和日圆走软影响

但日债交易商表示，国内投资大户大多作壁上观，采取观望立场。
最新的五年期日债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点，至0.075%，10年期日债收益率 上升1.0个基点，至0.430%。
超长期债券方面，20年期日债收益率上涨0.5个基点，至1.185%。30年期日债收益率持平，报1.415%；周二将进行30年期新债标售。
市场对日本下修7-9月国内生产总值(GDP)的反应有限。
日本内阁府周一公布的数据显示，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为萎缩1.9%，逊于初值的萎缩1.6%，因资本支出下滑幅度大于最初估值。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.075% +0.5 0.070%
10年期公债 0.430% +1.0 0.420%
20年期公债 1.185% +0.5 1.180%
30年期公债 1.415% +0.0 1.415%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.22 -0.10 147.32
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 王颖/陈宗琦；审校 艾茂林/朱晓军)