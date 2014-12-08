中国汇市：人民币高开低走，贸易顺差创新高但难掩资金流出压力增加趋势

* 人民币早盘高开低走

* 中间价高开至九个月高位

* 11月贸易顺差创新高，但进出口均弱于预期

* 当月资金流出压力增加

路透北京12月8日 - 中国人民币兑美元 周一早盘高开低走。中国海关公布11月创新高的贸易顺差，此前中间价高开91个点子至九个月以来高位。但当月进出口均弱于预期，加之数据显示当月资金外流压力增加，均使交易方向偏向贬值。

“结汇意愿仍然在下降，而购汇意愿在上升。货物贸易资金流入不少，却不一定形成银行间外汇市场的供求，资金流出的需求反而大一些。”广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅说。

不过他认为，短期内资金流出进一步恶化的可能性较小，但这种状况还会维持一段时间。

北京时间11:29，人民币兑美元即期报6.1547元，上日收报6.1502元。今日人民币兑美元中间价 为6.1282元，上日中间价为6.1373元。

中国海关周一公布，按美元计价的11月出口同比增长4.7%，进口同比下降6.7%，均逊于路透调查中值且创下今年3月以来新低；当月贸易顺差544.7亿美元，创历史新高，同比扩大61.4%。分析人士指出，国内需求疲弱以及APEC（亚太经济合作组织）峰会期间限产停产是导致进口低于预期的主要原因。基数效应与人民币有效汇率升值导致出口增速减缓，外需并非出口同比增速减缓的主因。

中国招商银行金融市场部资深交易员张治青认为，在经济下行的过程中，利率政策是核心，中国还不能同时承受降息和贬值的后果。

“汇率政策还是以维稳为主，今天中间价大幅高开也是佐证。从短期趋势看，只要对美元汇率维持在6.16下方，人民币的升值趋势仍没有明显改变，成交价向中间价回归是大概率事件。”他说。

全球汇市方面，美元指数周一开盘在逾五年高点附近交投，上周末在意外强劲的美国就业报告鼓舞下大幅上扬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2875/25，上日尾盘为6.284。

北京时间11:22，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1582/02元，上一交易日尾盘报6.1589元。