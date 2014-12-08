基金产业：今年香港零售基金销售增幅估计约10%，为14年来新高--HKIFA

路透香港12月8日 - 香港投资基金公会（HKIFA）周一称，预计今年香港零售基金总销售额按年增长大约10%，为14年来新高。
公会的最新数据显示，2014年1-9月零售基金的总销售额为632.3亿美元，净销售额接近115亿美元，分别按年增长12%及7.5%，主要受股票基金销情畅旺带动。
公会主席李锦荣在记者会上称，环球经济稳定复苏，通胀处于低位，以及持续保持超低息，投资情绪一直改善，带动基金销情，总销售和净销售额均稳步增长。
年初至今，股票基金以294.2亿美元金额居销售榜首位，按年增长94%，并占行业总销售比重大约47%。债券基金及平衡基金的销售分别为166.2亿美元及151.5亿美元，按年下跌22%及16%。
回报率则以印度股票基金逾44%最优，其次为菲律宾、泰国、印尼和北美的股票基金，介乎24-10%。
公会副主席潘新江表示，假设今年第四季的销售额按年持平，则2014年全年销售额大约780亿美元，按年增长10%，为连续第五年录得增长，也是14年来新高。
“市场资金充裕，相信2015年的销售额有机会保持大约10%增速，即超逾800亿美元，当中人民币产品发展好重要。”他说。
业界希望扩大人民币计价产品，并游说监管机构批准非香港注册基金提供人民币类别，以迎合市场需求。此外，继沪港通之后，中港基金互认一旦实行，亦将增加香港人民币计价产品数目。
公会现有64家基金公司及海外公司会员。截至今年9月底，会员公司共管理约1,200个证监会认可基金，总值资产达1万亿美元。此外，公会有63家附属及联席会员。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)