台湾债市：10年公债殖利率大幅收高，因美国非农数据亮眼

* 10年公债殖利率大弹，美国非农数据亮眼 * 邮局逢高承接但弹势未止，短线还有高点 * 明日10年券103/13料在1.62-1.66% 路透台北12月8日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一大幅收高。交易员表示，主要受到 明显优于预期的美国非农就业数据打击，台债殖利率跟随美债弹升引发停损卖压出笼。 有交易员指出，今日103/13殖利率弹升过程中，有遇到邮局进场逢高承接，但因交易商停损卖压未见收手 ，使得殖利率无法有效止稳。由于短线气氛偏空，预期还有弹升空间，至于何处是满足点，还是要看邮局的态 度。 〞美国薪资意外出现成长，看起来还会有高点(殖利率)，不会一次结束。〞一位票券商台债交易员说。 另一银行交易员称，虽然今日殖利率大弹，但还不至于引发全面性的恐慌卖压。债市走空的转折点尚未到 来，万一砍错还是得认输回补。 一证券商交易员也指出，今日邮局既然出手，预料殖利率走势失控的机率不高，短线先看1.65%的点位能 否守稳，至于下档预期在接近1.60%就会有卖压出笼。 交易员预估，明日10年期公债103/13区间暂看在1.62-1.66%；五年债103/15交投主区间则估在1.15-1.18% 。 美国公债价格周五下挫，因此前数据显示美国11月非农就业岗位增幅创近三年最高，提升美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将在明年年中升息的预期。指标10年期美国公债 尾盘跌14/32，收益率报2.3047 %。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +4.47 1.1647 1.1510-1.1650 25.00 10 103/13 +5.00 1.6400 1.6144-1.6450 144.00 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/8(一)：欧元区12月Sentix投资者信心指数、美国11月就业趋势指数、美国亚特兰大联邦储备银行总裁 洛克哈特就经济前景及货币政策发表演说、英国央行金融政策委员会季度会议、欧元集团会议； 12/9(二)：美国11月NFIB小企业信心指数、美国10月JOLTS职位空缺数/批发(趸售)库存、德国/法国10月 进出口和贸易收支、欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所发表货币政策相关演讲； 12/10(三)：中国11月工业生産者出厂价格指数/居民消费价格指数、美国11月联邦预算、新西兰央行利率 决定； 12/11(四)：韩国央行利率决定、美国11月进出口价格/零售销售、美国10月企业库存、欧洲央行管委会委 员利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会、欧洲央行总裁德拉吉对意大利国会财政委员会发表讲话、俄罗斯 央行利率决定； 12/12(五)：中国11月固定资産投资(不含农户)/社会消费品零售总额/工业增加值/房地産投资和销售情况 月度报告、欧元区第三季就业人口/10月工业生産、美国11月PPI和核心PPI、美国路透/密西根大学消费者信心 指数12月初值。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.6400 5 103/15 1.1647 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)