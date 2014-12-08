《路透晚报》--12月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》“衰退性”顺差新高凸显贸易颓势，中国经济稳增长压力难减

中国11月进、出口同比增速均远低于市场预期，由于进口更逊于出口，当月贸易顺差录得“衰退性”纪录新高。作为“三驾马车”之一的外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。

--中国经济：维持财政和货币政策基调不变，保持经济在合理区间--政治局

中国国家主席习近平主持周五召开的中共中央政治局会议指出，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

--中国贸易：加快实施自由贸易区战略，构建开放型经济新体制--习近平

习近平指出，中国必须适应经济全球化新趋势，要以更加积极有为的行动，推进更高水平的对外开放，加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制。

--中国房地产：明年楼市继续调整，但仍应坚持差异化调控--国家信息中心

中国国房景气指数今年以来逐月下滑，房地产投资增速显着放缓。中国国家信息中心最新报告认为，2015年房地产新常态下的投资增速料会进一步下降，房地产市场将持续调整，房价会继续进行合理回归。

--《分析师观点》台湾11月出口年增率略优预期，美国地区成长逾一成

台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期增3.7%，高于市场预估的升3.47%，因出口至美国地区成长率逾一成。

【金融】

--《焦点》中国ETF期权即将面世，管理层一石多鸟呵护衍生品市场发展

来自监管层的最新动向表明，中国衍生品市场发展之路上的另一座里程碑--ETF期权即将面世，衍生工具的不断完善将引领中国资本市场持续迈向新时代，而由于其仍处于萌芽阶段，管理层对市场的呵护更是显得煞费苦心。

--中国金融：2014年跨国银行对中国的贷款大增--国际清算银行

国际清算银行(BIS)公布的报告显示，中国已成为跨国银行贷款最大的新兴市场目的地，在所有新兴市场经济体的跨国贷款中占逾四分之一的比重。

--中国基金：南方和华夏基金推出国内首批沪港通基金，明日起申购

中国南方基金管理公司和华夏基金公司分别推出南方恒生交易型开放式基金和华夏沪港通恒生ETF及其联接基金，均自周二起开始申购。这将是国内首批沪港通基金，方便中小散户以较低的门槛，利用沪港通机制投资港股。

--基金产业：今年香港零售基金销售增幅估计约10%，为14年来新高--HKIFA

香港投资基金公会（HKIFA）周一称，预计今年香港零售基金总销售额按年增长大约10%，为14年来新高。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国债市动态：现券收益率先下后上，和股市维持负相关表现

中国银行间债市周一早盘现券走势偏震荡，基本未脱离股市影响。早盘初段股市回调，且进出口数据亦不如预期，带动现券收益率小幅下行，但随后股市低位企稳并反弹，股债跷跷板效应占主导，现券收益率随之掉头向上。

--中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，资金供需仍显紧平衡

中国银行间市场周一隔夜至14天期质押式回购利率窄幅波动，但资金供需仍显紧平衡，除长期资金依旧紧俏外，隔夜及七天资金也供给不旺。

--中国债市：中证登控制城投债质押回购资格，以预防地方债务风险

继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。

--中国债市：银行间市场11月托管新增4,258亿元，清算所继续占优

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年11月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约33.9万亿元人民币，当月共增加4,258亿元，其中清算所占比较上月略有下降，但依旧维持在六成以上。

--中国资管：上周银行理财产品发778款，固收类产品发行量上升

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（11月29日-12月5日）63家银行共发行了778款理财产品，发行银行数较 上期减少9家，产品发行量减少64款。

--中国资管：上周53款集合信托产品发行，权益投资类产品发行数量最高

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（11月29-12月5日）共有24家信托公司发行了53款集合信托产品，发行量环比增加6款。

【外汇】

--中国汇市：人民币高开低走，贸易顺差创新高但难掩资金流出压力增加趋势

中国人民币兑美元周一早盘高开低走。中国海关公布11月创新高的贸易顺差，此前中间价高开91个点子至九个月以来高位。但当月进出口均弱于预期，加之数据显示当月资金外流压力增加，均使交易方向偏向贬值。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指大涨2.8%续创43个月收盘新高，军工、非银金融板块领涨

中国股市沪综指周一大涨收升2.8%，续创逾43个月收盘新高。分析师称，今日国防军工、非银金融等有政策利好的板块继续发挥领头羊作用，大盘低开高走，走势稳健成交活跃。从目前市场运行态势判断，风险随时存在，但在行情没有出现明确拐点之前，股指向上运行方向不会改变。

--《RUSSELL专栏》解读中国大宗商品进口数据：需求仅靠补充库存拉动

中国11月贸易数据展现出一幅相互矛盾的景象，要想给中国大宗商品进口构建一个令人信服且全面的题材，也变得越来越难。

--中国期市：明年上期所将尽快上市镍锡等期货，郑商所推棉纱期货--报载

上海证券报周一报导，中国四大期货交易所相关负责人近日分别透露明年重点推进工作。明年上海期货交易所尽快上市镍、锡、纸浆等期货品种；大连商品交易所将推动铁矿石等品种的国际化业务，郑州商品交易所明年一季度将推棉纱期货新品种。

--中国证券：上证所发布股票期权交易规则，推进期权试点进程

在中国证监会周五就股票期权管理办法征求意见后，上海证券交易所周五亦发布股票期权交易规则等一系列期权配套规则的征求意见稿。监管部门周五集中发布一系列期权监管规则，意味着国内搁置较长时间的股票期权试点进程又重新启动。

--中国个股：保利地产11月签约金额超125亿元，同比增幅近21%