中国债市动态：现券收益率先下后上，和股市维持负相关表现

路透上海12月8日 - 中国银行间债市周一早盘现券走势偏震荡，基本未脱离股市影响。早盘初段股市回调，且进出口数据亦不如预期，带动现券收益率小幅下行，但随后股市低位企稳并反弹，股债跷跷板效应占主导，现券收益率随之掉头向上。

“早上(现券)波动了一下，基本还是跟着股市在走。”上海一商业银行交易员称。

沪综指 周一早盘继续宽幅震荡后收升，盘中震幅近4%。分析师指出，大盘在连续上涨后累积相当多的获利盘，今日盘初一度因获利盘涌出快速下跌，不过券商保险等非银金融股及军工股强势上涨，很快稳住大盘，股指迅速反攻，并刷新43个月盘中高点纪录。

华东一商业银行交易员提到，债券市场情绪维持负面，券商、基金及部分外资行仍在抛出债券，部分交易盘亦在年底前落袋为安，目前现券收益率曲线还在扁平化，以国开行金融债为例，三年和10年的收益率利差仅10个bp左右。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券双边报价 为4.27%/4.22%，上日尾盘为4.28%/4.18%。 剩余期限约2.33年的国开行固息债140208券双边报价 为4.20%/4.13%。

数据方面，中国海关周一公布的11月进出口数据均逊于预期，分析人士预计中国难以完成今年7.5%的外贸增长目标。按美元计价的11月出口同比增长4.7%，进口同比下降6.7%，均逊于路透调查中值且创下今年3月以来新低；当月贸易顺差544.7亿美元，创历史新高，同比扩大61.4%。