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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:13 BJT

台湾数据：11月出口较去年同期增3.7%，高于预期

路透台北12月8日 - 台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期增3.7%，高于市场预估的升3.47%。

进口则较上年同期增5.1%，亦高于市场预估的年升3.3%；贸易顺差为42.2亿美元。

财政部指出，11月主要货品出口，其中电子产品较上年同月成长仍逾一成，基本金属及其制品、光学器材、机械温和回升，资讯与通信产品转为小幅成长，惟因国际油价重挫影响，矿产品及塑、化产品续呈衰减。

财政部表示，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆春节前备货需求，均有助维系出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧，以及农工原料价格下滑等，恐约制部分成长力 道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 +3.7 +0.7

--中国(含香港) -0.3 +5.5

--美国 +11.4 +4.4

--欧洲 +3.7 -12.8

--日本 +3.0 +3.9

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

11月 +3.7 +5.1 +42.2

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

注：r为修正值。(完)

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