中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，资金供需仍显紧平衡

路透上海12月8日 - 中国银行间市场周一隔夜至14天期质押式回购利率 窄幅波动，但资金供需仍显紧平衡，除长期资金依旧紧俏外，隔夜及七天资金也供给不旺。

交易员并指出，股市火爆吸引了大量资金入市，对银行间流动性形成抽水效应，加之年末临近，银行备付压力增加，在当前缺乏基础货币投放渠道的背景下，机构仍在期盼央行放水支援。

“隔夜和七天只有政策性（银行）出，大行一早还在借，这会儿（资金缺口）应该平了，但都守着不出，”华东一银行交易员称。

她表示，相对而言短期资金利率尚属稳定，但跨年资金如一个月期的回购利率则进一步走高，不过供给都相对零散。

她谈到，临近年末，仅凭市场力量难以度过流动性的考验，如果央行短期内没有动作，资金将更趋紧张，“明天就看公开市场怎么样了，我觉得该重启（逆回购）了。”

央行公开市场上周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

而上海一银行交易员则认为，随着股市的暴涨大量资金入场，如果此时央行向银行体系提供流动性支持，可能导致更多资金涌入股市，这显然与政策扶持实体经济的目标不符，可能令央行在放水的时机和规模上更加谨慎。

中国股市沪综指周一早盘继续宽幅震荡后收升，盘中震幅近4%。分析师指出，大盘连续上涨后累积相当多的获利盘，今日盘初一度因获利盘涌出快速下跌，不过券商保险等非银金融股及军工股强势上涨，很快稳住大盘，股指迅速反攻，并刷新43个月盘中高点纪录。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6326 2.6215 +1.11

七天 3.4180 3.4215 -0.35

14天 3.9722 3.9498 +2.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9000 0.0900 +381.00

七天 4.1550 2.0100 +214.50

14天 4.3150 3.6200 +69.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.7000 +2.00

七天 3.4500 3.4500 +0.00

14天 3.9500 3.9500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.6410 2.6280 +1.30

七天 3.4200 3.3900 +3.00

三个月 4.2290 4.2177 +1.13