台湾货币市场：短率提存期初变化不大，市场调度平稳有序

* 今日受存单交割影响水位平平

* 短票跨年资金供应稳定，利率区间较宽

记者 林妙容

路透台北12月8日 - 台湾银行间短率周一大致稳定。市场人士指出，今日市场受一年期存单1,200亿台币交割影响，外商银行资金供应量降低，宽松程度不如上周，但仍能平稳供应市场所需，利率变化不大，料在月中前平稳市况均能延续。

资金调度人士指出，年底前银行在拆款市场的跨年资金供应倾向保守，外商银亦难以拆出，在月内需求一般的情况下，拆款市场短率十分平稳，调度有序，没有大幅变化。

〞上周央行收的有比较好，感觉上没有那么宽松。〞一位民营银行交易员说。

交易员指出，尽管从超额准备为正数看来，市场资金大致供应无虞，但各家银行限于承作对象有额度限制，年底前若有缺口，未必能顺利拆入资金，提存期初资金情势虽然不差，但各家态度仍保持谨慎。

此外，台湾央行总裁今日在立法院表示，364天期存单标售利率走低不具参考性，亚洲国家中有降息但也有升息的。

本地时间11:44时：

--台币兑美元 在平盘附近游走，报31.189。

--台湾加权股价指数 也在平盘微幅来回，报9,207.59点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.430%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.440%，上日为0.380-0.440%；两周拆款利率暂在0.390-0.445%，上日在0.390-0.450%。

**短票利率成交区间大**

短票市场方面，票券商指出，今日起主要以收受银行的跨年资金为主，主要因此前已尽量将月内落点避开，少数月内缺口很快可以弥平，银行的跨年买票胃纳也不差，资金供应尚称平稳。但各家票券商因往来对象不同，令利率成交区间较大。

一家大型票券商交易员指出，大型行库对跨年利率仍有所坚持，预估当前利率有机会持稳至月中，但下半月起要看企业发票量决定调度缺口，利率还是有机会走升。

〞现在供给需求差不多，但月底发行会增多，还要再观察。〞一位票券商交易员说。

另一票券商交易员则指出，票券商与银行承作的比率降低，主要因民间法人的资金供应不弱，且资金成本相较银行更为便宜，但法人资金以落在月内为主，仍须银行的跨年资金搭配。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.60%，上日在0.59-0.61%；跨年自保短票利率主要在0.63-0.66%，和上日相同，大区间在0.61-0.66%，少数高见0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，前日在0.603%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.638%，前日在0.646%。

今日央行存单到期金额为5,853.8亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆8,212.1亿台币，其他交易日分布为周二1,902.0亿、周三638.0亿、周四6,999.8亿及周五2,818.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为83亿台币，至周日累积超额准备为383亿台币、加计前期1%的超额准备为2,141亿台币。

**RP月内利率走低**

台湾债券市场大型票券商与金融机构承作的月内附买回(RP)利率周一走低。资金交易人士称，因月内资金不缺，且希望客户能够将资金落点跨过年底，因此调低RP利率。

市场调度人士指出，今日市场资金分配略有不均，不过因银行资金丰沛，因此补平缺口没有问题。证券商因公债买卖断的交易量很低，几乎没有资金缺口，早早就关帐。

〞下周央行理监事会议前，都会很稳定。〞一位大型证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，市场资金虽多，但都是月内的钱，基本上已经不太收了。采月内与跨月利率差异化，是希望客户能跨过年底，但他们的意愿不高。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.64-0.65%，上日在0.65%。