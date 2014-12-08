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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:37 BJT

台湾央行：共发行5,494.5亿台币存单，存单发行余额减359.3亿

路透台北12月8日 - 台湾央行周一公布，共发行5,494.5亿台币存单，含1,200亿台币364天期存单。与今日存单到期金额5,853.8亿台币相较，存单发行余额减359.3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,282.5

91天期 0.93 7

182天期 1.05 5

364天期 0.598 1,200

央行上日共发行262.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,274.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为83亿台币，至周日累积超额准备为383亿台币、加计前期1%的超额准备为2,141亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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