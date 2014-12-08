《分析师观点》台湾11月出口年增率略优预期，美国地区成长逾一成

路透台北12月8日 - 台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期增3.7%，高于市场预估的升3.47%，因出口至美国地区成长率逾一成。

进口则较上年同期增5.1%，亦高于市场预估的年升3.3%；贸易顺差为42.2亿美元。

财政部指出，11月主要货品出口，其中电子产品较上年同月成长仍逾一成，基本金属及其制品、光学器材、机械温和回升，资讯与通信产品转为小幅成长，惟因国际油价重挫影响，矿产品及塑、化产品续呈衰减。

财政部表示，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆春节前备货需求，均有助维系出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧，以及农工原料价格下滑等，恐约制部分成长力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 +3.7 +0.7

--中国(含香港) -0.3 +5.5

--美国 +11.4 +4.4

--欧洲 +3.7 -12.8

--日本 +3.0 +3.9

**市场评论**

台新投顾分析师王凯民：

11月出口至美国成长相对强劲，意外的一点是出口至中国金额呈现小幅衰退，不过，近期虽然中国政府陆续推出财政及货币政策，以支持经济成长复苏，我们预期明年初开始中国的表现就会开始好一些，因政策要实行还有一点时间差。

11月出口中尤其以电子产品成长较好，我们预计12月出口仍可以维持正成长，12月来自于美国的需求仍然不错，苹果仍有新款产品上市。预估今年第四季台湾的出口年增率可望达4-5%之间，较第三季逾6%稍微走滑。

日盛投顾分析师古竣文:

11月出口数据优于我们的预期，电子产品年增率仍达10.2%，主要受惠于苹果新机与圣诞节消费旺季的拉货潮。不过矿产品、原物料则受国际原油价格下跌而走低。整体而言，11月进、出口数据都较10月回升，预估12月还会成长，至于明年如何还要观察。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬9.3分，报31.285。

--台股加权股价指数 收跌0.21%至9,187.29点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处11月将2014年经济成长率的预估上修至3.43%，而2014年出口预估下修至年增3.01%、进口年增率则下修至2.87%。