新加坡企业：淡马锡切入高频交易行业，出价2亿美元收购Virtu少数股权

路透香港/新加坡12月8日 - 总部位于纽约的电子交易公司Virtu Financial Inc IPO-VIRT.O周一表示，新加坡国有投资机构淡马锡控股 已同意收购其少数股权，押注全球自动化交易的成长前景。

Virtu在公告中称，淡马锡将从美国私募股权公司巨头Silver Lake Partners 手中收购部分持股。

Virtu没有公布交易条款。淡马锡一名发言人证实了这一投资，但对交易规模未予置评。

一名熟悉谈判情况的知情人士透露，淡马锡将仅收购Virtu近10%的股权，交易价值略低于2亿美元。

“淡马锡是Virtu的理想合作伙伴，”Virtu执行长Doug Cifu在公告称表示，“我们正在新资产类别和地域方面寻求拓展，他们的广泛知识及其在新加坡、亚洲以及远东的关系网络将大有裨益。”

Virtu是自动交易公司，这些公司通过股票、期货和期权交易牟利，使用挖掘证券价差的电脑驱动策略，而不是押注长期基本面。

这类公司通常称为高频交易公司，因为它们一秒可处理成百上千笔交易。高频交易公司的兴起在美国和欧洲激起了激烈争论，批评者称它们相对散户和传统机构投资者而言拥有不公平的优势。

Virtu于4月推迟了一项久拖未决的首次公开发行(IPO)，因市场震荡加剧，而《快闪小子》(Flash Boys)的出版重新点燃了国际上对高频交易的争论。《快闪小子》是畅销书作家Michael Lewis的新书，该书认为高频交易会扰乱市场。

而提倡高频交易的一方则认为，这些公司向市场提供至关重要的流动性，并可帮助减小波动性。