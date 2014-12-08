版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 12:45 BJT

台湾财政：房地合一课税措施可能改采分阶段实施--财长

路透台北12月8日 - 台湾财政部长张盛和周一首度改口称，房地合一课税措施可能改采分阶段实施。意味着财政部这一重大的财政改革方案遭遇阻力。

立法委员赖士葆今日质询时指出，立法院多位委员对财政部的房地合一课税方案均表示反对，建议财政部应该重新评估、推出房地合一课税的方案内容。

张盛和在回答记者提问时表示，〞我们再来看看，...过不了立法院也没有用。〞

台湾财政部周一对立院报告中指出，房地合一以实际交易价格课征所得税，目前规划税率将比照综合所得级距及税率课征，原则上持有超过二年可减征，最高减征75%。　

财政部先前曾表示，将在今年底将房地合一课税草案送交行政院，并在下一立法院会期中送交立法院。赖士葆此番发言，预告未来此案在立法院可能遭遇重大反对。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐