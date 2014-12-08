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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 15:10 BJT

新债招标：中国农发行三年债收益率4.1560%，五年4.2494%--业内人士

路透上海12月8日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债中，三年品种中标收益率为4.1560%，五年期4.2494%；投标倍数分别为3.24倍和2.38倍。

农发行另外还有一期一年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年最新收益率分别为3.8660%、4.1058%和4.1806%。

上述债券为该行今年第44期 第二次增发、第46期 的第四次增发，以及第45期 第四次增发。

具体发行条款如下：

44期第二次增发 46期第四次增发 45期第四次增发

(一年) (三年) (五年)

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招标规模上限 60亿元 70亿元 70亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 3/5年：12月8日14:00-15:00

1年：12月8日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月10日 12月11日 12月11日

起息日 9月2日 10月13日 10月13日

发行期 12/9-12/10 12/9-12/11 12/9-12/11

上市日 12月12日 12月17日 12月17日

票面利率 4.40% 4.54% 4.61%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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