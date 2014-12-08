新债招标：中国农发行三年债收益率4.1560%，五年4.2494%--业内人士

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透上海12月8日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债中，三年品种中标收益率为4.1560%，五年期4.2494%；投标倍数分别为3.24倍和2.38倍。
农发行另外还有一期一年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年最新收益率分别为3.8660%、4.1058%和4.1806%。
上述债券为该行今年第44期 第二次增发、第46期 的第四次增发，以及第45期 第四次增发。
具体发行条款如下：
44期第二次增发 46期第四次增发 45期第四次增发
(一年) (三年) (五年)
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招标规模上限 60亿元 70亿元 70亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 3/5年：12月8日14:00-15:00
1年：12月8日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月10日 12月11日 12月11日
起息日 9月2日 10月13日 10月13日
发行期 12/9-12/10 12/9-12/11 12/9-12/11
上市日 12月12日 12月17日 12月17日
票面利率 4.40% 4.54% 4.61%
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美