《全球汇市》美元延续就业数据公布后的涨势，兑日圆创出七年新高

部分分析师认为，美国乐观的就业报告增加了美国联邦储备理事会(美联储，FED)提早加息的可能性，不过市场仍普遍预期在2015年中开始升息。
反观欧洲央行则面临扩大资产购买计划的压力。
尽管欧洲央行上周决议按兵不动，令部份人士大失所望，但总裁德拉吉明确表态2015年初可望进行量化宽松。
“欧元即将在十年来首度跌破1.20美元，”法国兴业银行分析师在致客户报告中指出，美元“仍有许多上档空间，2015年将因各国货币政策迥异而受到支撑。”
数据显示中国11月进口意外下滑，令澳元承压；澳元兑美元周一触及四年新低。中国是澳洲大宗商品的主要出口目的地。
澳元 最新报在0.8281美元，日内下跌0.4%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2285 1.2285 +0.00 -10.62 1.3745
美元/日圆 121.51 121.41 +0.08 +15.39 105.30
欧元/日圆 149.28 149.15 +0.09 +3.14 144.73
美元/瑞郎 0.9785 0.9783 +0.02 +9.60 0.8928
英镑/美元 1.5557 1.5581 -0.15 -6.03 1.6556
美元/加元 1.1440 1.1438 +0.02 +7.72 1.0620
澳元/美元 0.8275 0.8323 -0.58 -7.16 0.8913
新西兰元/美元 0.7644 0.7707 -0.82 -6.85 0.8206
澳元/日圆 100.550 101.050 -0.49 +7.14 93.850
新西兰元/日圆 92.880 93.570 -0.74 +7.49 86.410
英镑/日圆 189.03 189.17 -0.07 +8.43 174.33
澳元/新西兰元 1.0824 1.0787 +0.34 -0.22 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵/许娜/朱晓军/张明钧; 审校 杜明霞/张若琪/李春喜/王兴亚)