中国债市：银行间市场11月托管新增4,258亿元，清算所继续占优

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海12月8日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年11月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约33.9万亿元人民币，当月共增加4,258亿元，其中清算所占比较上月略有下降，但依旧维持在六成以上。
而今年1-11月以来累计净增量方面，上海清算所为26,378.69亿元，已十分接近中债登26,639.25亿元的同期规模。
中债登数据显示，11月末债券托管余额为285,753亿元人民币，当月增加1,496亿元，为连续第三个月环比减少。
在中债登11月债券净增量中，按投资者统计，商业银行当月增量虽降至661亿元，但仍居首；偏清淡状态下，境外机构表现相对抢眼，当月净增237亿元，超过基金、券商同期水平。
仅考虑人民币债券，11月上海清算所共净增2,762亿元债券托管。按券种统计，中期票据、同业存单和非公开定向债务融资工具继续占据前三甲。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为2014年11月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2014年11月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
中债登 285,752.51 1,496.39 26,639.25
----------------------------------------------------
上海清算所 53,245.70 2,761.59 26,378.69
====================================================
合计 338,998.21 4,257.98 53,017.94
注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。
以下为2014年11月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年11月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
商业银行 180,067.38 661.36 13,249.27
----------------------------------------------------
基金公司 32,846.54 198.76 6,088.35
----------------------------------------------------
保险机构 23,078.34 -113.83 -150.85
----------------------------------------------------
证券公司 1,922.49 87.74 335.72
----------------------------------------------------
境外机构 5,180.55 236.62 5,180.55
====================================================
以下为2014年11月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年11月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
政府债券 102,180.45 927.50 10,399.80
----------------------------------------------------
央行票据 4,281.72 0.00 -1,240.00
----------------------------------------------------
政策性金融债 99,282.78 200.50 10,563.20
----------------------------------------------------
政府支持机构债 11,025.00 60.00 1,225.00
----------------------------------------------------
商业银行债 12,546.15 145.70 -391.85
----------------------------------------------------
资本工具 3,273.50 120.00 3,258.50
----------------------------------------------------
非银行金融机构债 461.00 0.00 99.00
----------------------------------------------------
企业债券 29,184.60 244.47 5,825.94
----------------------------------------------------
中期票据 21,265.60 -406.50 -5,057.80
----------------------------------------------------
集合票据 53.92 -6.34 -37.65
----------------------------------------------------
资产支持证券 2,166.49 211.06 1,995.10
----------------------------------------------------
外国债券 31.30 0.00 0.00
====================================================
上海清算所数据 2014年11月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
短期融资券 10,309.83 -172.92 1,866.63
----------------------------------------------------
超短期融资券 6,647.50 125.00 1,918.50
----------------------------------------------------
中期票据 11,148.30 1,109.10 8,732.20
----------------------------------------------------
区域集优中小企业 91.82 -4.99 -6.04
集合票据
----------------------------------------------------
非公开定向债务 17,404.84 818.40 8,025.06
融资工具
----------------------------------------------------
金融企业短期 982.90 -161.10 173.00
融资券
----------------------------------------------------
非金融企业资产 171.40 18.00 73.60
支持票据
----------------------------------------------------
信贷资产支持证券 62.21 0.00 -121.16
----------------------------------------------------
资产管理公司金融债 445.00 0.00 225.00
----------------------------------------------------
同业存单 5,326.90 930.10 4,986.90
----------------------------------------------------
政府支持机构债券 650.00 100.00 500.00
----------------------------------------------------
项目收益票据 5.00 0.00 5.00
====================================================
以下为2014年11月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年11月 2014年累计 2013年全年
======================================================
债券发行量
其中:本币债 3,296.47 55,517.30 56,453.94
美元债 0.00 0.00 8.65
------------------------------------------------------
现券交割量
(银行间) 27,387.40 279,233.04 369,733.59
------------------------------------------------------
回购交割量 200,644.68 1,917,508.86 1,589,265.88
------------------------------------------------------
债券借贷成交量 521.71 3,188.55 651.74
------------------------------------------------------
债券兑付 2,311.97 29,872.73 34,573.09
======================================================
上海清算所数据 2014年11月 2014年累计 2013年全年
======================================================
债券发行量(本币) 5,916.68 50,218.69 27,845.02
------------------------------------------------------
债券发行量(外币) 0.00 0.00 2.00(亿美元)
------------------------------------------------------
债券兑付量 3,153.31 23,819.68 18,082.81
------------------------------------------------------
现券清算量 9,412.36 74,372.51 56,286.11
------------------------------------------------------
回购清算量 20,489.73 137,702.85 55,949.85
------------------------------------------------------
远期清算量 0.00 0.00 1.00
======================================================
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和非公开定向债务融资工具等。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞/杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。