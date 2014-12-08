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亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 14:11 BJT

中国债市：银行间市场11月托管新增4,258亿元，清算所继续占优

路透上海12月8日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年11月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约33.9万亿元人民币，当月共增加4,258亿元，其中清算所占比较上月略有下降，但依旧维持在六成以上。

而今年1-11月以来累计净增量方面，上海清算所为26,378.69亿元，已十分接近中债登26,639.25亿元的同期规模。

中债登数据显示，11月末债券托管余额为285,753亿元人民币，当月增加1,496亿元，为连续第三个月环比减少。

在中债登11月债券净增量中，按投资者统计，商业银行当月增量虽降至661亿元，但仍居首；偏清淡状态下，境外机构表现相对抢眼，当月净增237亿元，超过基金、券商同期水平。

仅考虑人民币债券，11月上海清算所共净增2,762亿元债券托管。按券种统计，中期票据、同业存单和非公开定向债务融资工具继续占据前三甲。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年11月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年11月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 285,752.51 1,496.39 26,639.25

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上海清算所 53,245.70 2,761.59 26,378.69

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合计 338,998.21 4,257.98 53,017.94

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年11月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年11月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 180,067.38 661.36 13,249.27

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基金公司 32,846.54 198.76 6,088.35

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保险机构 23,078.34 -113.83 -150.85

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证券公司 1,922.49 87.74 335.72

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境外机构 5,180.55 236.62 5,180.55

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以下为2014年11月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年11月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 102,180.45 927.50 10,399.80

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央行票据 4,281.72 0.00 -1,240.00

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政策性金融债 99,282.78 200.50 10,563.20

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政府支持机构债 11,025.00 60.00 1,225.00

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商业银行债 12,546.15 145.70 -391.85

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资本工具 3,273.50 120.00 3,258.50

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非银行金融机构债 461.00 0.00 99.00

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企业债券 29,184.60 244.47 5,825.94

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中期票据 21,265.60 -406.50 -5,057.80

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集合票据 53.92 -6.34 -37.65

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资产支持证券 2,166.49 211.06 1,995.10

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外国债券 31.30 0.00 0.00

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上海清算所数据 2014年11月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 10,309.83 -172.92 1,866.63

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超短期融资券 6,647.50 125.00 1,918.50

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中期票据 11,148.30 1,109.10 8,732.20

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区域集优中小企业 91.82 -4.99 -6.04

集合票据

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非公开定向债务 17,404.84 818.40 8,025.06

融资工具

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金融企业短期 982.90 -161.10 173.00

融资券

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非金融企业资产 171.40 18.00 73.60

支持票据

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信贷资产支持证券 62.21 0.00 -121.16

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资产管理公司金融债 445.00 0.00 225.00

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同业存单 5,326.90 930.10 4,986.90

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政府支持机构债券 650.00 100.00 500.00

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项目收益票据 5.00 0.00 5.00

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以下为2014年11月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年11月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量

其中:本币债 3,296.47 55,517.30 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

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现券交割量

(银行间) 27,387.40 279,233.04 369,733.59

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回购交割量 200,644.68 1,917,508.86 1,589,265.88

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债券借贷成交量 521.71 3,188.55 651.74

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债券兑付 2,311.97 29,872.73 34,573.09

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上海清算所数据 2014年11月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量(本币) 5,916.68 50,218.69 27,845.02

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债券发行量(外币) 0.00 0.00 2.00(亿美元)

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债券兑付量 3,153.31 23,819.68 18,082.81

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现券清算量 9,412.36 74,372.51 56,286.11

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回购清算量 20,489.73 137,702.85 55,949.85

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远期清算量 0.00 0.00 1.00

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和非公开定向债务融资工具等。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞/杨淑祯)
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