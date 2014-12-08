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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 13:48 BJT

国际油市：布兰特原油下挫逼近68美元，摩根士丹利下调油价预估

中国公布11月贸易数据远逊于预期后，布兰特原油价格先是下跌0.06美元。中国海关周一公布数据显示，美元计价11月出口同比增长4.7%，远低于路透调查预期的增8.2%，且增速为七个月最低；进口同比下降6.7%，亦逊于路透预估，且为今年3月以来最大降幅。

但之后数据显示，中国11月原油进口较前月成长9%，至618万桶/日。布兰特原油小升0.08美元，但之后又再度盘跌。

摩根士丹利在报告中，将2015年布兰特原油基本预估由98美元大砍至70美元，2016年价格预估由102美元降至88美元。摩根士丹利称，在最坏情况下，布兰特原油可能明年第二季跌至低见43美元。

美国原油期货 下跌0.72美元，至65.12美元，稍早触及日低64.63美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 李春喜/蔡美珍/王兴亚)
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