《中国债市每日综述》10年国开债收益率升破4.4%，股市火爆债市遇冷

* 现券收益率及IRS延续升势

* 10年国开债收益率升破4.4%，两周涨逾40bp

* 农发新债结果略好，但对现券几无提振

* 继续关注公开市场及股市表现

* 中证登收紧交易所城投债质押回购

路透上海12月8日 - 中国股市周一攻城拔寨再下一城，而银行间债市则表现惨淡。现券收益率和利率互换(IRS)继续大幅上扬，其中部分10年国开债收益率升破4.4%整数关口，国债期货主力合约则放量下行。

交易员认为，近日现券走恶不排除有非理性因素，但脆弱心态下，若无有力提振，一时可能难以缓和。除继续看股市表现外，明日公开市场操作，以及国开行新债等也值得关注。

北京一银行交易员称，股持续火爆，而债市走势惨淡，个别10年国开债收益率已升破4.40%，“债券是一夜回到解放前了。”

沪综指 周一收升2.8%，续创逾43个月收盘新高。国防军工、非银金融等有政策利好的板块继续发挥领头羊作用，大盘低开高走，走势稳健成交活跃。从目前市场运行态势判断，风险随时存在，但在行情没有出现明确拐点之前，股指向上运行方向不会改变。

中债固息政策债(国开)到期收益率曲线中，11月下旬，10年期品种 收益率还不到3.90%。按最新成交计算，不到两周时间内，已涨逾40个基点(bp)。

上海一银行交易员补充说，10年国开债不同券种，因流动性差异导致收益率水平出现分化。例如140211券 刚刚在4.45%有成交，而期限相近的140205 则仍在4.35%下方有成交。

新债发行方面，农发行下午招标增发了一年、三年和五年三期债。虽然中标收益率略低，但或因年底承销商冲量因素居多，对二级市场几乎未产生实质影响。

利率互换主要品种今日全线上行超过10bp；国债期货主力合约TF1503 收报95.546元人民币，较上日结算价续跌0.116元，或0.12%，成交近1.4万手。

**银行间资金紧平衡，中证登收紧城投债质押**

银行间市场周一隔夜至14天期质押式回购利率 小幅上行，其中隔夜和七天期涨幅在4-5个基点(bp)。除长期资金依旧紧俏外，隔夜及七天资金也供给不旺，资金供需仍显紧平衡。

交易员并指出，股市火爆吸引了大量资金入市，对银行间流动性形成抽水效应，加之年末临近，银行备付压力增加，在当前缺乏基础货币投放渠道的背景下，机构仍在期盼央行放水支援。

政策消息方面，中证登对证券交易所质押式回购发布新规，收紧城投债质押回购资格。明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级(含)以上的企业债券进入回购质押库。

“隔夜和七天只有政策性(银行)出，大行一早还在借，这会儿(资金缺口)应该平了，但都守着不出，”华东一银行交易员称。

她表示，相对而言短期资金利率尚属稳定，但跨年资金如一个月期的回购利率则进一步走高，不过供给都相对零散。

她谈到，临近年末，仅凭市场力量难以度过流动性的考验，如果央行短期内没有动作，资金将更趋紧张，“明天就看公开市场怎么样了，我觉得该重启(逆回购)了。”

而上海一银行交易员则认为，随着股市的暴涨大量资金入场，如果此时央行向银行体系提供流动性支持，可能导致更多资金涌入股市，这显然与政策扶持实体经济的目标不符，可能令央行在放水的时机和规模上更加谨慎。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,457.69亿元，稍低于上日的10,688.11亿元；其中，隔夜品种成交7,788.76亿元，上日为8,086.90亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6616 2.6215 +4.01 7,788.76

七天 3.4773 3.4215 +5.58 1,722.03

14天 4.0225 3.9498 +7.27 418.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8000 0.0900 +71.00 3,561.54

七天 3.6500 2.0100 +164.00 475.16

14天 3.8600 3.6200 +24.00 45.84

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.7000 +2.00 --

七天 3.4500 3.4500 +0.00 --

14天 3.9500 3.9500 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6410 2.6280 +1.30 --

七天 3.4200 3.3900 +3.00 --

三个月 4.2290 4.2177 +1.13 --