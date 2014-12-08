《交易视点》中国债市收益率下降空间压缩，可配置中短期债券--广发银行

路透上海12月8日 - 中国广发银行最新报告认为，上周债市万人空巷看股市，收益率飙升叹为观止。虽然股市的影响不可忽略，但更重要的是债市自身的利率水平和对未来的预期。之前债券收益率下降很快，降息后的反应也不太大，IRS更是达到近两年的低位。

从本周开始，改变对今后一段时间的看法。首先，利率大方向并未开始上涨，但下降空间要压缩。在对利好充分预期的前提下，本周的经济数据好，则利率反弹，数据不好，则利率震荡。第二，近期除非有宽松政策落地，否则收益率很难明显下降，尤其是IRS略有回落就要反弹。

原因是：政策刺激的边际效应递减很快，而市场预期又太充分；资金面宽松无法压低利率，只能维持；股市火爆吸引资金分流，固定收益类配置资金减少。加上目前过于平坦的曲线，建议债券持有中短端为主，仓位5成左右，如果降准则更有优势；IRS也适当收取固定利率止盈，但总体继续保持支付固定敞口，即使短期亏损也不会有大碍。在目前这个预期浓厚，方向不明的时期，左手债券，右手IRS是比较安全的组合。

**债券收益率降低要靠宽松政策落地而非预期**

具体而言，资金本周会继续好转，正回购操作可以确定已经停止。不过市场对此反应不大，利率反而反弹。这充分体现出市场认为正回购只是确定短端利率的工具而已。上周资金在新股结束后开始好转，稳定了债券和IRS利率。逆回购则短期内不会看到，因为央行的资金宽松目的不是银行间，所以没有必要采取逆回购。而且逆回购的量也不会太大，对资金市场杯水车薪。总之本周资金会继续好转，有利于收益率的稳定。

债券方面，上周利率的全面反弹说明收益率自身水平偏低，未来趋势不明，也是市场情绪借股市大涨的一次宣泄。回顾过去几周，降息落地后降准预期接踵而至，市场像嗑药一样亢奋，但药效不是永久的，等这股劲过去后，越来越多的人清醒认识到，预期归预期，收益率的回落要靠真金白银。而股市大涨，资金流入股市，造成资金面逐步宽松，收益率却节节攀升的现象。要认清的是，宽松政策刺激的边际效应递减很快，这在过去几年都验证过。一鼓作气，再而衰，三而竭这句话很早就说过。

所以降准预期拖得越长，股市走势越好，对债券越不利。近期长端金融债已经有所顾忌，利率率先反弹，随后带动短端上行。此时，建议交易者多持有5年以下短端品种，应对降准落地和曲线陡峭，加仓首先考虑流动性。另外，值得一提的是，在这个趋势不明的时期，现货总是跟着期货和股指波动，真是有些悲哀。

IRS上周反弹的步伐比债券更快，幅度也更大。正如之前反复提到的，repo IRS在这个位置上，绝对水平已经很低。推动这波IRS上涨的直接原因是开盘利率越来越高，股市火爆。但之前同样是强烈的降准预期把IRS压在fixing以下50bp的位置。所以相比债券，IRS对降准的反应更加透彻，更纯粹，而且现在的绝对水平是这2年来的低位，那么反弹一下也很正常。长远些看，降准的可能性的确很大，但降准后还要看fixing利率水平。在期望实体经济得到更多廉价资金的同时，央行应该并不希望银行间的杠杆太高。至少从最近的资金开盘利率来看，央行不希望看到很低的回购利率。可以想象一下，某天降准后，IRS一步到位下降30bp，等待R007利率回落。而在这个过程中，很可能出现R007回落不及预期的情况。加上之前预期已经非常充分，IRS容易反弹。如果此时手中有债，有了真金白银支持，债券收益率下降幅度必然超过IRS。

建议IRS可适当receive止盈，但总体继续保持支付固定敞口，即使短期的亏损也不会有大碍。在目前这个预期浓厚，方向不明，整个市场被股市牵着走的时期，左手债券，右手IRS是比较安全的组合。

**上周市场回顾：债券收益率飙升**

上周，债券利率在资金收紧，股市大涨的情况下利率飙升，上升幅度在30-40bp，这甚至超过了当时降息时收益率降幅。加上国债期货带动，债券抛盘只恨找不到买盘。其实资金不算太紧，但都集中到股市中使银行间配置资金大大减少。金融债全线反弹30-40bp，流动性差的品种甚至接近50bp。简单总结一下，情绪的干扰很可怕，资金争相进入股市时，债券等低收益资产首先被抛售。自此也要考虑未来的趋势，如果股市持续红火，那么债市的压力不小，即使基本面和资金面都支持，行情预期也要打折。

资金保持平衡。正回购可以看作是停止了，而且预期近期不会出现逆回购。资金的平衡状态是稳定收益率的最重要因素，不过上周显得很薄弱。R007有望稳定在3.35%左右不再上涨，并有所回落。

IRS利率的反应跟债券类似，涨幅超过当初降息时的幅度。目前repo 1y在3.25%，5y在3.46%，这都超过了当时降息前的位置。对IRS来说，反弹的理由比较充分，因为之前下降太多，绝对水平太低。股市影响下周很可能告一段落，整个金融市场也需要冷静一下了。

综上所述，上周市场利率大幅提升，股市对资金流动和心态的影响巨大，跷跷板效应非常明显。预计本周开始利率会稳定一段时间，震荡整理。（完）