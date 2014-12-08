日本股市：触及七年半收盘高位，日圆走疲与美国数据强劲提供支撑

东北亚情势：朝鲜须尊重和遵守联合国决议，不可在错误道路上越走越远--人民日报
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透东京12月8日 - 日本股市周一收在七年半高位，虽然日本第三季 国内生产总值(GDP)数据下修，但其影响被日圆走软和市场对美国经济的 乐观情绪所抵消。美国上周五发布了强劲的就业报告。 日经指数 微升0.1%收报17,935.64，为2007年7月以来最高收 位。该指数早盘一度触及18,030.83。 东证股价指数 小涨0.1%报1,447.58点；JPX-日经400指数<.JP XNK400>亦升0.1%至13,148.44点。(完)
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜(北韩)周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。