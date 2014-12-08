日本股市：触及七年半收盘高位，日圆走疲与美国数据强劲提供支撑

路透东京12月8日 - 日本股市周一收在七年半高位，虽然日本第三季 国内生产总值(GDP)数据下修，但其影响被日圆走软和市场对美国经济的 乐观情绪所抵消。美国上周五发布了强劲的就业报告。 日经指数 微升0.1%收报17,935.64，为2007年7月以来最高收 位。该指数早盘一度触及18,030.83。 东证股价指数 小涨0.1%报1,447.58点；JPX-日经400指数<.JP XNK400>亦升0.1%至13,148.44点。(完)