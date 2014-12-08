《RUSSELL专栏》解读中国大宗商品进口数据：需求仅靠补充库存拉动

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
当然澳洲和巴西扩张产能带来的大量新供应进入市场，支撑这样的观点--价格仍偏低。
铁矿石唯一的指望是中国在2015年刺激经济，从而提振基础设施项目对钢铁的需求。
而这个愿望成真的可能性越来越大。中国海关周一公布，11月出口同比增长4.7%，远低于预估中值的增长8.2%，因此贸易数据显示中国经济承受一定的压力。
更大的担忧是进口较上年同期下滑6.7%，而预估是增长3.9%。
尽管进口的部分下滑无疑可以归因于大宗商品价格下跌，不过令人担心的是，该数据也显示国内需求放缓，这使得未来数周第二次降息的可能性增加。
这或许足以擦亮大宗商品进口增加的前景，但是要激发可持续的经济成长，恐怕仅靠货币政策是不够的。
当前若给中国大宗商品进口冠以题材的话，那就是只有进行战略储备的大宗商品进口出现增长，而其他大宗商品都吻合中国经济放缓的趋势。(完)
(编译/审校 朱晓军/高琦/田建华/艾茂林)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美