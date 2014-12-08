《RUSSELL专栏》解读中国大宗商品进口数据：需求仅靠补充库存拉动

当然澳洲和巴西扩张产能带来的大量新供应进入市场，支撑这样的观点--价格仍偏低。

铁矿石唯一的指望是中国在2015年刺激经济，从而提振基础设施项目对钢铁的需求。

而这个愿望成真的可能性越来越大。中国海关周一公布，11月出口同比增长4.7%，远低于预估中值的增长8.2%，因此贸易数据显示中国经济承受一定的压力。

更大的担忧是进口较上年同期下滑6.7%，而预估是增长3.9%。

尽管进口的部分下滑无疑可以归因于大宗商品价格下跌，不过令人担心的是，该数据也显示国内需求放缓，这使得未来数周第二次降息的可能性增加。

这或许足以擦亮大宗商品进口增加的前景，但是要激发可持续的经济成长，恐怕仅靠货币政策是不够的。

当前若给中国大宗商品进口冠以题材的话，那就是只有进行战略储备的大宗商品进口出现增长，而其他大宗商品都吻合中国经济放缓的趋势。(完)