中国资管：上周53款集合信托产品发行，权益投资类产品发行数量最高

路透北京12月8日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（11月29-12月5日）共有24家信托公司发行了53款集合信托产品，发行量环比增加6款。

53款新发行产品中，51款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.80亿元，环比下降1.35亿元，降幅为42.72%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为95.59亿元，环比下降52.40亿元，降幅为35.41%。

其中，募集规模最大的是中信信托发行的“中信乾景-恒润II期投资基金集合信托计划”，募集规模为12.39亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，53款新发行产品中，共有52款公布了期限，平均期限23.04个月，环比缩短0.74个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.64% 下降0.05个百分点

24个月期 34 10.26% 下降0.05个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了18款，工商企业领域产品发行了16款，房地产领域产品发行了9款，金融领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了24款，贷款运用类产品发行了23款，组合运用类产品发行了3款，股权投资类产品发行了2款，证券投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品32款**

统计时间内共有16家信托公司成立了32款集合信托产品，发行量环比减少13款。

32款成立产品中，23款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.46亿元，环比下降0.86亿元，降幅为65.15%。

其中，成立规模最大的是五矿信托成立的“中润成长开放式集合资金信托计划第四十九期”，募集规模为2.60亿元，这是一款金融领域权益投资类产品。

上周共有16款新成立产品公布了期限，平均期限28.81个月，环比延长8.27个月。上周共有7款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.39%，环比下降0.97个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了7款，证券投资和房地产领域产品各成立了6款，基础设施领域产品成立了4款，金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了6款。