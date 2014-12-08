《热点透视》澳洲加入全球提升银行资本体质竞争行列

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen
路透香港12月8日 - 澳洲在全球金融危机并未大受冲击。但它却一直表现得彷佛深受其害。澳洲这种心态的最新例证是，一项由政府支持的调查结论建议，银行业者的资本率与国际同业相比时，应该达到“无庸置疑地强劲”水准。这项结论将让澳洲投入一场追求金融安全的全球竞赛。
由澳洲联邦银行(CBA)前执行长David Murray挂帅的调查委员会，是一国企图在灾难降临前补强金融稳定门户，而非事后补救的罕见例子。委员会的最终报告涵盖了44项改善澳洲银行业及金融市场的最合理建议。影响层面最广的建议是，银行资本率应位于国际同业排比的前25%。
这个目标看似具体，实则不然。报告根据巴塞尔银行监管委员会的资料得出结论，认为凡是资本相对风险加权资产比率高于12.2%的银行，应会跻身前四分之一。澳洲银行业者资本率的“可行水准”在10-11.6%。但这种不同国家之间的比较，藏有很多陷阱，因为各国对于估算资产或资本的规则仍然各不相同。因此很难与澳洲大型银行公布的数字凑起来相比。
无论如何，现在与目标水准的落差看起来不会太艰难。德意志银行分析师估算，澳洲前四大银行--澳新(澳盛)银行 、联邦银行 、澳洲国民银行 以及西太平洋银行 --总计需要增加160亿澳元(130亿美元)资本，以达到上述区间的底部，要稳稳位于区间之内，则需要增加230亿澳元资本。如果给银行业者四年时间达成，他们可能会透过保留盈余以及部分股东将股息重新投资于新股等方式，达到资本率目标。大型银行股股价在12月8日早盘上涨1.5-2%，反映出调查报告结论并未更加严苛，令市场如释重负。
不过澳洲所追逐的是个不断改变的目标。随着监管机构制定及执行更加严格的标准，国际银行的资本规定持续提高，而各家银行也争相展现自己资本体质比竞争对手更加强健。委员会要求澳洲银行业者必须高于平均水准，将会使澳洲银行业规范水准，有一部分操之于一些饱受金融危机创痛的国家。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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