亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.7%，因日圆跌至七年低点

“今天的交投是套利交易所致，他们在TOCOM买进，在上海卖出，”一名驻东京交易商表示，“美元走强也提振TOCOM期胶。”
今年至今期胶价格一直在低档盘旋，受需求疲弱的担忧打压，部分系由于全球最大橡胶消费国中国需求放缓。橡胶价格下跌，已经迫使许多印尼农户放弃取液，另谋生计，导致原材料短缺。
美元兑日圆报121.41日圆，接近日内稍早触及的七年高位，已较上周五下午的的价位上涨逾1日圆。
TOCOM-5月期胶 <0#2JRU:>收高3.3日圆，报每公斤200.7日圆，为11月26日以来最高收盘价位。该期约稍早高见205.2日圆，亦为11月26日以来最高。
上海期货交易所成交最活跃的5月期胶 下跌325元人民币，报每吨12,300元人民币，收盘前数分钟一度下跌3%。
新加坡商品交易所1月交货的近月橡胶合约 最新报每公斤145.90美分，下跌1.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 朱晓军/陈宗琦；审校 徐文焰/于春红)