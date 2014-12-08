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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:24 BJT

欧洲汇市：英镑、新西兰元和澳元齐创新低，因数据助推美元上涨

路透伦敦12月8日 - 周一欧洲盘初，英镑、新西兰元和澳元在主要货币中下滑，扩大跌幅，因周五强劲的美国就业数据继续支撑美元上涨。

澳元 和新西兰元 受挫，因中国贸易数据不佳。数据显示，中国进口大幅下滑；此外油价再跌1%，也引发市场对大宗商品相关货币的卖盘。

英镑兑美元 创15个月低点1.5541美元，而澳元跌至2010年中段以来最低的0.8260美元，日内走低0.5%。新西兰元下挫逾1%至两年半低位0.7630美元。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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