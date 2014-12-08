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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:29 BJT

更正-新兴汇市：印尼央行称谨慎干预汇市，不会让卢比贬值太厉害

(英文原文第一段中有关卢比的报价有误，应为“2008年以来最低”，而非“1998年”)

路透雅加达12月8日 - 周一印尼央行表示，“谨慎干预”汇市。此前印尼卢比兑美元 跌至2008年以来最低。

“我们没有过度干预，而是谨慎干预。”发言人Peter Jacobs对路透称，“我们不会让卢比贬值太厉害。”

周一现货卢比汇价跌至12,348，日内跌近0.5%，年内迄今跌幅达到1.6%。(完)
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