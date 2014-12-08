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亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 16:13 BJT

全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国非农就业报告提振美元

投资者担心，经济表现强劲可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更早升息，并降低黄金这种无利息
资产的需求。
    
    “我们预计黄金在未来三到六个月的走势最为脆弱，在此期间(美联储)最有可能升息，从而推动美元上扬
，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
    
    “另外，最近能源价格大跌将压低通胀预期，并提升实质利率，这也是我们应当对黄金上涨潜力保持谨慎
的原因之一。”
    
    部分市场人士称，在近期投资者仓位调整数据的影响下，金价暂时可能会守在1,190美元附近。
    
    MKS Group金属交易员Sam Laughlin说，黄金初步支撑位约在1,186美元，在1,210-1,220区间上档存在阻
力。
    
    --------------------------0730GMT----------
                      价格    变动     涨跌%
    
    现货金          1194.4    2.65     0.22
    现货银           16.26    0.01     0.06
    现货铂金          1226    11.2     0.92
    现货钯金         801.5    3.46     0.43
    COMEX期金       1194.4       4     0.34
    COMEX期银       16.285   0.027     0.17
    汇率 
    欧元/美元       1.2282
    美元指数        89.401

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 艾茂林/徐文焰；审校 高琦/田建华)
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