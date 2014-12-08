全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国非农就业报告提振美元

投资者担心，经济表现强劲可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更早升息，并降低黄金这种无利息
资产的需求。
“我们预计黄金在未来三到六个月的走势最为脆弱，在此期间(美联储)最有可能升息，从而推动美元上扬
，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
“另外，最近能源价格大跌将压低通胀预期，并提升实质利率，这也是我们应当对黄金上涨潜力保持谨慎
的原因之一。”
部分市场人士称，在近期投资者仓位调整数据的影响下，金价暂时可能会守在1,190美元附近。
MKS Group金属交易员Sam Laughlin说，黄金初步支撑位约在1,186美元，在1,210-1,220区间上档存在阻
力。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1194.4 2.65 0.22
现货银 16.26 0.01 0.06
现货铂金 1226 11.2 0.92
现货钯金 801.5 3.46 0.43
COMEX期金 1194.4 4 0.34
COMEX期银 16.285 0.027 0.17
汇率
欧元/美元 1.2282
美元指数 89.401
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 艾茂林/徐文焰；审校 高琦/田建华)