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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 17:07 BJT

欧洲央行：管委诺沃特尼称欧元区经济正在大幅走软

诺沃特尼称，欧洲央行货币政策立场属于中庸，介于宽松及紧缩之间。

诺沃特尼重申欧洲央行总裁德拉吉上周提出的重要目标。

“欧洲央行资产负债表规模应达到2012年年初时水准，比目前规模高出约1万亿欧元，”他称。

他并表示，所有关于欧洲央行进一步扩大购买资产的讨论焦点，将放在购买主权债上，这项作法的利弊将得到讨论。

诺沃特尼还称，欧洲央行并未致力于压低欧元，这是货币政策的副作用。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林/白云)
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