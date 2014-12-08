《路透晚报》--12月8日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：收扬，受美国就业数据及内地股市涨势激励

香港股市收升，受美国强劲就业数据激励，在此同时，在中国内地股市强力上涨支撑下，中资股持续表现出众。恒生指数收高0.2%，至24,047.67点，恒生国企指数劲涨2.4%，至11,873.41点。

--汇市：美元延续就业数据公布后的涨势，兑日圆创出七年新高

美元兑日圆创下七年新高，之前美国就业数据意外强劲，强化有关美联储可能提早升息的预期。两年期美国公债与同期日本公债利差扩大至大约66个基点，为2010年中以来最阔。这扶助推动美元兑日圆周一稍早升至121.86，为2007年7月以来最高。0839GMT，美元兑日圆回落至121.30，日内跌0.09%。美元指数上涨0.20%，报89.508。

--欧元债市：意大利公债收益率弹离纪录低位，此前该国评级遭标普下调

意大利公债收益率(殖利率)弹离纪录低位，此前标普将意大利债信评级下调至比垃圾级仅仅高出一个级距，给意大利总理伦齐的改革计划带来打击。意大利10年期公债收益率上升8个基点至2.03%，脱离上周五触及的纪录低点1.915%。其它低评级国家的政府公债收益率则略微走高。西班牙和葡萄牙10年期公债收益率各自上升3个基点。德国10年期公债收益率下降至0.77%。

--国际油市：布兰特原油下挫逼近68美元，摩根士丹利下调油价预估

油价一度下跌逾1美元，接近本月稍早所及五年低点，因摩根士丹利下调了对布兰特油价的预估。1月布兰特原油期货跌至每桶67.73美元的低点，接近上周触及的2009年10月以来低点67.53美元。0833 GMT时，布兰特油价下跌0.93美元，报68.14美元。美国原油期货下跌0.75美元，至65.09美元，稍早触及日低64.63美元。

--全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国非农就业报告提振美元

金价持于每盎司1,200美元下方，维持海外市场跌幅，因乐观的美国非农就业报告提振美元升至五年多高位，进而损及黄金的对冲吸引力。0730GMT时，现货金持稳于每盎司1,194.40美元，上周五下挫1 .1%，因数据显示，美国11月就业岗位增幅为近三年来最大。

--金属期市：伦敦期铜持稳，此前中国公布的贸易数据不佳

伦敦期铜持稳，守在上周触及的四年半低点上方；中国发布的贸易数据弱于预期，引发了有关中国政府或将进一步推出刺激举措的市场预期，这有助于支撑铜价。0721 GMT，LME三个月期铜报每吨6,446.50美元，较前日下滑0.1%。前日，期铜触及一周高点每吨6,526美元，12月1日曾跌至2010年6月以来低点6,230.75美元。