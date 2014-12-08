中国债市：中证登控制城投债质押回购资格，以预防地方债务风险

路透上海12月8日 - 继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。

中证登周一公布的《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》（149号文）表示，自本通知发布之日起，暂时不受理新增企业债券回购资格申请，已取得回购资格的企业债券暂不得新增入库。

但按主体评级“孰低原则”认定的债项评级为AAA级、主体评级为AA级（含）以上（主体评级为AA级的，其评级展望应当为正面或稳定）的企业债券除外。

参与人应依据通知规定采取相关措施，严格限制企业债券新增入库。如有新增入库的，中证登将采取强制出库措施，结算参与人应严格防范欠库乃至透支风险。

“不符合条件债券的质押资格，目前来看仅影响交易所市场，银行间的不受影响，但对手方到时是否接受是个问题。”上海一位券商人士认为。

通知表示，地方政府性债务甄别清理完成后，对于纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围的企业债券，继续维持现行回购准入标准；对于未纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级、主体评级为AA 级（含）以上（主体评级为AA 级的，其评级展望应当为正面或稳定）的企业债券进入回购质押库。

地方政府性债务甄别清理完成后，对于未纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围、且不符合该通知第二条规定的已入库企业债券，中证登将采取措施，分批分步压缩清理出库，具体方案另行通知。

在地方政府性债务甄别与清理过程中，中证登也可根据市场风险状况，对风险较大的已入库企业债券采取压缩清理措施。(完)

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