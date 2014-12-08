《中国新债预测》国开行五期债定位料近二级，现券深调后需求尚待恢复

* 招标品种：第30、25、27、28、29增发债

* 期限及金额上限：均为40亿元

* 招标时间: 12月9日--1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.90%-4.00%；4.12%-4.25%；4.21%-4.33%；4.27%-4.40%；4.32%-4.44%

* 预测均值: 3.96%；4.20%；4.28%；4.36%；4.39%

路透上海12月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，近期在股债跷跷板压制下债市深幅调整，尽管收益率上行幅度已相当可观，但尚未见需求有明显恢复迹象，预计明日新债中标收益率接近二级市场水平。

交易员并指出，短期内债市除继续受股市牵动之外，政策面的动向亦值得关注，特别是在短期资金面有进一步收敛势头之时，明日的公开市场是否会重启逆回购，对国开新债定位也会有较大影响。

“（二级市场国开）10年的非常夸张，有些流动性不好的已经在4.40%以上了，”上海一银行交易员称。

他认为，尽管与今日二级市场的弱势相比，下午农发行三期债招标情况不算太差，但由于此为今年农发行最后一批新债，从承销商冲量以及机构配置的角度看，对需求有一定的支撑；不过在目前谨慎的市场心态中，明日新债即便需求有所恢复，定位也难明显偏低，最多较当前二级水平稍低2-3个基点(bp)。

业内人士透露，中国农业发展银行周一下午招标的三期固息增发债中，一年期品种中标收益率3.9762%，三年期为4.1560%，五年期4.2494%；投标倍数分别为2.34倍、3.24倍和2.38倍。

而今日午后现券收益率继续上冲，除10年国开债收益率冲破4.40%外，剩余期限在2.33年的国开债140208 最新成交对应收益率为4.25%，盘中最高为4.27%，上日尾盘报4.10%。

北京一银行交易员谈到，目前来看明日招标情况不乐观的可能性更大，“（中标结果）比二级高才正常吧。”

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.9202%、4.1034%、4.1769%、4.2533%和4.2642%。

明日五期债分别为国开行今年第30期、25期 、27期 、28期 和29期 的增发债。

具体发行条款如下：

第30、25、27、28、29增发债

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发行上限 均为40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：12月9日上午9:30-10:30

7/10年：12月9日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 12月11日

起息日 1年：12月4日

3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 12/10-12/11

上市日 1年期12月15日；3/5/7/10年期12月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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