更新版 1-台湾数据：11月出口略优预期，全年电子产品出口估破千亿美元创新高

* 电子产品出口全年估破千亿美元

* 12月苹果新机等带动单月出口上看265亿美元

* 半导体设备进口减缓不须担忧 (新增官员谈话)

路透台北12月8日 - 台湾财政部周一公布11月出口数据略优于预期，今年台湾出口受惠电子产品出口力道扬升的趋势明显。财政部并预估全年电子产品出口将破千亿美元大关，再创史上最佳纪录。

财政部统计处处长叶满足表示，今年前11个月台湾电子产品出口金额已达915.6亿美元，以电子产品每月约有85亿美元的出口金额来看，今年全年有机会破千亿美元，打破去年全年881.2亿美元出口金额的年度高位纪录。

其中积体电路表现亮眼，她认为，全年出口金额突破700亿美元“绝对没问题”。今年前11月积体电路的出口金额已达661.4亿美元，已打破去年全年628.2亿美元的高位纪录。

“虽然这个月半导体设备进口衰退了二成三，但去年第四季到今年第三季的资本设备陆续到位，因应近期的产能没有问题，...短期内不需担心。”叶满足说。

她并引用媒体报导台积电 明年将持续增加资本支出为例，认为半导体设备进口连两个月减缓不须过份担忧。

叶满足并称，预估12月受惠于备货效应，整体出口金额可达265亿美元以上，维持正成长。

台新投顾分析师王凯民亦指出，11月出口中尤其以电子产品成长较好，预计12月出口仍可以维持正成长，12月来自于美国的需求仍然不错，苹果 仍有新款产品上市。他预估今年第四季台湾的出口年增率可望达4-5%之间，较第三季逾6%稍微走滑。

日盛投顾分析师古竣文则指出，虽然11月出口数据优于预期，电子产品年增率仍达10.2%，主要受惠于苹果新机与圣诞节消费旺季的拉货潮，但明年出口情势如何还要观察。

台湾财政部周一稍早公布，11月出口金额较上年同期增3.7%，高于市场预估的升3.47%。进口则较上年同期增5.1%，亦高于市场预估的年升3.3%；贸易顺差为42.2亿美元。

财政部指出，11月主要货品出口，其中电子产品较上年同月成长仍逾一成，基本金属及其制品、光学器材、机械温和回升，资讯与通信产品转为小幅成长，惟因国际油价重挫影响，矿产品及塑、化产品续呈衰减。

财政部表示，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆春节前备货需求，均有助维系出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧，以及农工原料价格下滑等，恐约制部分成长力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 +3.7 +0.7

--中国(含香港) -0.3 +5.5

--美国 +11.4 +4.4

--欧洲 +3.7 -12.8

--日本 +3.0 +3.9

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

11月 +3.7 +5.1 +42.2

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7 (完)

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