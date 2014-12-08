版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 17:14 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月8日

路透伦敦12月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
    品种             最新库存             变动
      铜              164,900           +1,425
      锡               11,070             -445
      铅              224,475           -2,300
      锌              675,100           -3,825
      铝            4,322,300           +4,100
      镍              406,410             -960
    铝合金             26,680             持平
    NASAAC             78,060              -40
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 徐文焰；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐