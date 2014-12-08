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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 17:19 BJT

突发新闻：巴拿马DAVID西南23公里处发生6.6级地震，震源深度10公里

路透12月8日 - 美国地质调查局(USGS)表示，巴拿马沿海城市David西南23公里(14英里)处周一0854GMT时发生6.6级地震。

据报震源深度为10公里。(完)
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