路透伦敦12月8日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元在1.2360试图筑底失败，最终向下突破并跌穿1.23。市场起初反应强烈，盘中一度走势逆转，但反弹之势在21日移动均线处消退，令欧元收在1.23美元下方，为进一步走跌打开大门，有可能降至2012年低点1.2040。
美元/日圆：继续攀升并攻克多道整数关口，在突破120日圆后，目前正逼近122。在触及124日圆略上方的2007年高位之前，获利了结对美元多头的吸引力将会越来越强。
英镑/美元：已经三度升离1.5590水准，但第四次才是关键。若收盘价格下移，落在该近期支撑位以下，则暗示将进一步跌向2013年8月低位1.5430。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2264 1.2285 -0.17 -10.77 1.3745
美元/日圆 121.21 121.41 -0.16 +15.11 105.30
欧元/日圆 148.67 149.10 -0.29 +2.79 144.63
美元/瑞郎 0.9804 0.9783 +0.21 +9.81 0.8928
英镑/美元 1.5563 1.5581 -0.12 -6.00 1.6556
美元/加元 1.1448 1.1438 +0.09 +7.80 1.0620
澳元/美元 0.8272 0.8323 -0.61 -7.19 0.8913
新西兰元/美元 0.7626 0.7707 -1.05 -7.07 0.8206
欧元/瑞郎 1.2024 1.2021 +0.02 -2.01 1.2271
欧元/英镑 0.7879 0.7872 +0.09 -5.04 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2961 9.2826 +0.15 +5.07 8.8474
美元/挪威克朗 7.1753 7.1288 +0.65 +18.28 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰；审校 白云)