中国金融：光大集团完成股份制改革，将引进战投并择机整体上市

亚洲橡胶：TOCOM期胶六周来首次周线上涨，受上海期胶涨势拉动
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京12月8日 - 中国光大集团股份公司周一在北京正式成立。该公司董事长唐双宁表示，光大集团将适时引进战略投资者，并择机整体上市。
据新华社报导，这标志着历时11年的光大集团改革重组已经完成。新成立的光大集团股份公司由财政部和中央汇金公司共同发起，财政部持股比例44.33%，汇金公司持股比例55.67%。
“方案的落实标志着光大成立30多年来的历史遗留问题、影响集团生存发展的所有关键问题，特别是体制不顺、债务包袱、发展后劲三大问题，都将得到彻底解决。”光大集团表示。
重组改制后，新股份公司将承继原中国光大（集团）总公司全部资产、负债、机构和人员。
目前光大集团管理资产总额达3万亿元人民币，年利润420亿元，业务涵盖银行、证券、保险、资产管理、信托、投行、基金、期货、金融租赁、环保新兴产业及其他实业领域。旗下上市公司包括光大银行 、光大证券 、光大控股 和光大国际 等。(完) (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜(北韩)周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。