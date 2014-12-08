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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 18:17 BJT

《焦点》日本央行下个月下调通胀率预估可能性增加--消息

消息人士称，由于数据显示日本第三季滑入衰退，日本央行料将下调本财年的经济成长预估，从10月预估的增长0.5%降至零附近。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵预计，如果油价没有从当前水平大幅反弹，本财年和下一财年的核心CPI将处于1%附近甚至跌破该水准。

新家义贵称，“下调本财年经济和物价预估将不可能避免。如果日本央行坚持用于解释10月举措的逻辑，就必须再度放松政策。”

自去年4月实施量化宽松政策以来，日本央行多次下调其经济预估，但很少调降物价预估。而很多分析师都认为其物价预估过高。

“油价下跌是上天给安倍的礼物...但却让黑田东彦头痛，黑田希望提前实现2%的通胀目标，”法银巴黎证券日本首席经济分析师河野龙太郎表示。(完) (编译/审校 田建华/高琦/徐文焰/朱晓军/艾茂林/蔡美珍)
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