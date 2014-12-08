企业并购：中信资本拟收购日本机器视觉技术公司Schott Moritex控股权

路透香港12月8日 - 中信资本的私募股权投资部门周一称，拟收购日本机器视觉技术公司--肖特茉丽特株式会社（Schott Moritex） 的71.6%股权，作价约18亿日圆（约1.2亿港元）。
中信资本表示，该项收购乃通过旗下第二只专注于跨境交易的日本并购基金成立的MV日本有限公司进行，并于上周五（5日）与肖特AG达成了收购协议。
肖特茉丽特在机器视觉及相关产业已建立一定市场地位。其中，在机器视觉透镜行业占有全球第二大市场份额，在影像处理应用行业机器视觉LED照明占据第四大市场份额。预计未来几年这两个市场将实现有效增长，良好的市场前景也将有助于肖特茉丽特株式会社主营业务的进一步增长。
肖特茉丽特发言人加纳正和表示，终端产品所使用零配件的小型化趋势，以及由于新兴国家的劳动成本上涨而加促的检测过程自动化趋势，带动了世界市场上对机器视觉类相关产品的需求。
“为了抓住契机，我们需要强化日本国内和海外的销售发展策略，尤其是中国和其他亚洲市场。在海外市场我们也需要向潜在客户提供自身的技术优势，同时加强我们的销售力量，进一步扩大客户群。”他说。
中信资本的日本并购基金上月称，已经出售其所持日本东山薄膜全部股权予大塚化学株式会社，获利约4-5倍。
中信资本是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，其股东包括中国投资公司 、中信股份 和卡塔尔控股。现时管理资超过44亿美元，核心业务包括私募股权、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)