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亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 17:54 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月8日

路透香港12月8日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    113.23亿元人民币（已用12.9%）     99.75亿元人民币（已用5.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   665,221,094      868,464,656      1,533,685,751
   2    贵州茅台                   368,927,519       56,117,703        425,045,223
   3    中信证券                   309,311,470       90,582,307        399,893,777
   4    中国太保                    19,736,003      337,277,060        357,013,063
   5    工商银行                   116,840,025      172,544,874        289,384,900
   6    大秦铁路                   205,341,071       24,293,503        229,634,575
   7    交通银行                   189,578,790       38,436,701        228,015,491
   8    光大银行                   192,702,242       16,496,648        209,198,890
   9    中国银行                    46,761,172      159,449,269        206,210,441
  10    宇通客车                   164,212,401       38,371,010        202,583,412
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    海通证券                      115,003,688      57,254,628      172,258,316
   2    中信证券                       35,878,475      32,396,600       68,275,075
   3    汉能薄膜发电                   60,732,720       2,755,900       63,488,620
   4    中国石油股份                   34,570,060       8,249,340       42,819,400
   5    上海电气                       25,333,080      16,314,880       41,647,960
   6    新华保险                       22,448,460      14,278,970       36,727,430
   7    中信银行                        9,675,960      24,920,310       34,596,270
   8    广州广船国际股份               21,133,100      11,104,400       32,237,500
   9    中国石油化工股份               25,127,000       4,453,620       29,580,620
  10    兖州煤业股份                   22,936,020       5,199,180       28,135,200
   （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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