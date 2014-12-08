表格：沪港通市场数据摘要--12月8日

路透香港12月8日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 113.23亿元人民币（已用12.9%） 99.75亿元人民币（已用5.0%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 665,221,094 868,464,656 1,533,685,751
2 贵州茅台 368,927,519 56,117,703 425,045,223
3 中信证券 309,311,470 90,582,307 399,893,777
4 中国太保 19,736,003 337,277,060 357,013,063
5 工商银行 116,840,025 172,544,874 289,384,900
6 大秦铁路 205,341,071 24,293,503 229,634,575
7 交通银行 189,578,790 38,436,701 228,015,491
8 光大银行 192,702,242 16,496,648 209,198,890
9 中国银行 46,761,172 159,449,269 206,210,441
10 宇通客车 164,212,401 38,371,010 202,583,412
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 海通证券 115,003,688 57,254,628 172,258,316
2 中信证券 35,878,475 32,396,600 68,275,075
3 汉能薄膜发电 60,732,720 2,755,900 63,488,620
4 中国石油股份 34,570,060 8,249,340 42,819,400
5 上海电气 25,333,080 16,314,880 41,647,960
6 新华保险 22,448,460 14,278,970 36,727,430
7 中信银行 9,675,960 24,920,310 34,596,270
8 广州广船国际股份 21,133,100 11,104,400 32,237,500
9 中国石油化工股份 25,127,000 4,453,620 29,580,620
10 兖州煤业股份 22,936,020 5,199,180 28,135,200
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 张喜良)