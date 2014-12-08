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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 18:48 BJT

欧元债市：德债期货上涨，ECB诺沃特尼预期欧元区经济增长放缓且通胀下降

路透伦敦12月8日 - 德债期货周一上涨，此前欧洲央行决策官员诺沃特尼称，欧元区正在经历“大规模的疲势”，他预期通胀将在明年初期下降。

诺沃特尼称，欧洲央行将必须讨论购买公债措施的利弊，量化宽松(QE)将在应对经济疲势方面发挥有价值的作用。

德债期货 涨47个跳动点，报152.40。

“德债期货在诺沃特尼发布那些基调温和的言论后上涨，”一位欧元区的公债交易员说。(完)

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(编译 白云; 审校 于春红)
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