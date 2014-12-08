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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 06:27 BJT

更正-欧洲经济：欧盟列出总价值1.3万亿欧元的投资项目名单--文件

(更正：第一段译文有误，应为“1.59万亿美元”而非“15.9万亿美元”)

路透布鲁塞尔12月8日 - 据路透看到的一份欧盟文件显示，欧盟已经列出一份包括近2,000个、总价值1.3万亿欧元(1.59万亿美元)的项目名单，作为旨在振兴欧洲经济的投资计划的潜在备选项目。

“总共确认了近2,000个项目，总投资成本为1.3万亿欧元，将在未来三年内落实其中5,000亿欧元的投资项目，”文件显示。欧盟财长将在周二就这份名单进行讨论。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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