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亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 19:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，因原油价格下跌迫其回吐涨幅

路透吉隆坡12月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，此前原油价格
跌至五年低位，迫使棕榈油回吐早前涨幅，之前马币(林吉特)重挫至2009
年9月以来最低位推动棕榈油价格上涨。
    
    在马币兑美元 跌至五年低位后，棕榈油期货在早盘交易中触
及近两周高位；马币下跌是因市场担心原油价格下跌将损及马来西亚的财
政赤字。
    
    “早盘期间，棕榈油价格在马币走疲的支撑下上涨，盘中曾出现一些
获利了结，”吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员说。
    
    “临近尾盘时，在原油价格下跌后棕榈油价格下跌，豆油价格跌了逾
20个点。”
    
    指标2月棕榈油期货 收低0.1%，报每吨2,171马币，位于盘中
交投区间2,170-2,204的低端。

    总成交量为33,853口，略低于通常的35,000口。(完)
   
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 白云; 审校 于春红)
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