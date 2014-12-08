马来西亚期市：棕榈油期货收低，因原油价格下跌迫其回吐涨幅

路透吉隆坡12月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，此前原油价格 跌至五年低位，迫使棕榈油回吐早前涨幅，之前马币(林吉特)重挫至2009 年9月以来最低位推动棕榈油价格上涨。 在马币兑美元 跌至五年低位后，棕榈油期货在早盘交易中触 及近两周高位；马币下跌是因市场担心原油价格下跌将损及马来西亚的财 政赤字。 “早盘期间，棕榈油价格在马币走疲的支撑下上涨，盘中曾出现一些 获利了结，”吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员说。 “临近尾盘时，在原油价格下跌后棕榈油价格下跌，豆油价格跌了逾 20个点。” 指标2月棕榈油期货 收低0.1%，报每吨2,171马币，位于盘中 交投区间2,170-2,204的低端。 总成交量为33,853口，略低于通常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 于春红)