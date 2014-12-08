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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 23:49 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船运价走软

路透12月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价走软。

乾散货运价指数重跌30点，或3%，报952点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

“近几周干散货市场承受的痛楚可能还将持续，因我们接近淡季,”货代公司Braemar ACM在周报中表示。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌117点，或9.13%，至1,165点。日均获利暴跌989美元，报8,520美元，过去一个月获利骤降超过68%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，报1,081点。日均获利降59美元，至8,617美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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