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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 01:10 BJT

欧洲央行：管委会上周一致同意在明年首季评估购买资产计划－执委科尔

路透12月8日 - 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 李军;审校 母红)
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