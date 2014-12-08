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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 06:56 BJT

《综述》美联储暗示目前将会保留利率指引

比如，通过承诺“耐心”等待加息取代“相当长时间”的字眼，可能有助于市场习惯逐步收紧政策的想法。

这恰是美联储2003年末接近加息周期时的做法。

那年12月，美联储称其不再认为通胀率下降是主要风险，而是认为通胀面临的风险均衡，藉此暗示接近收紧货币政策。

在接下来的那次会议上，美联储弃用了“相当长时间”的承诺，称其可能对撤出刺激保持“耐心”，直到5月才转而称加息可能将“慎重有序”。紧接着在6月的会议上，美联储加息25个基点。

根据这样的经验来看，若下周放弃当前的承诺，可能表明最早在明年4月行动，不过一些官员们可能不愿意这么早行动，他们之前再三表示加息时点会在2015年中期。

利率期货交易员目前预期首次加息会在2015年6月。(完) (编译 张荻/李婷仪/李爽 审校 杜明霞)
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