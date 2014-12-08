《焦点》欧盟列出1.3万亿欧元潜在投资项目清单，以振兴经济

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**重大妥协**
欧盟执委会计划让第一批项目做好在6月吸引民间资金的准备。这其中许多项目一直因为缺乏融资而受挫，也有一些跨境项目因为政治因素而受到影响。
贾克于上月提出一项计划，希望以此吸引约3,150亿欧元的欧盟新资金，其中主要为民间资本。这是欧盟一项全面计划的组成部分，该计划旨在摆脱债务和银行业危机以后数年来的低增长局面。
欧盟将拨出80亿欧元，帮助向欧洲投资银行(EIB)管理的一个特别基金提供210亿欧元资本。
欧盟执委会还要求成员国为该基金出资，这项支出将不会纳入债务和赤字的计算当中。
这项投资计划在一些人看来，是与欧洲央行达成的重大妥协。
按照计划，各国政府将进行结构性改革和投资，为欧洲央行启动美国式的量化宽松举措(通过购买主权债向经济挹注资金)提供理由。
欧洲央行总裁德拉吉周一将出席布鲁塞尔的欧元区财长会议，下周将回来参加一个欧盟领导人峰会，会上可能对这项复苏策略进行具体充实。
贾克计划的相关图表请点选： link.reuters.com/jem53w
(完)
(编译 张涛/洪曦/郑茵 审校 李婷仪/李爽/龚芳)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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