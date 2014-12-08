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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 07:15 BJT

纽约期市：期棉收低，市场调整仓位静待美国农业部供需展望报告

路透纽约12月8日 - 期棉周一收低，徘徊于上月所及五年低点上方，在美国农业部(USDA)月度全球供需展望周三出炉前，交易商调整仓位。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收低0.33美分或0.6%，报59.31美分，盘中在区间内震荡。

MCM Inc.经纪人Jobe Moss指出，市场预期美国和印度产出预估会略为增加，而中国供应则可能下降。

美元偏强仍令期棉价格承压。

中国经济数据疲软引发全球经济成长放缓的疑虑，进一步施压市场。中国是棉花等许多原材料的最大消费国。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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